Bolsonaro diz que não sabia de pen drive no banheiro e que vai perguntar a Michelle se é dela

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na manhã desta sexta-feira, 18, após ser alvo de medidas cautelares pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que não sabia da existência do pen drive apreendido em sua casa pela Polícia Federal (PF) mais cedo. Ele afirmou que vai perguntar à sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do que se trata.

Além do pen drive, a PF encontrou cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa de Bolsonaro em Brasília e uma cópia de ação contra o ministro do STF Alexandre de Moraes nos Estados Unidos.

Questionado sobre o objeto apreendido, Bolsonaro afirmou que um agente da PF, durante a busca, "pediu para ir ao banheiro e voltou com um pen drive na mão".

"Eu nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa pra mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso. Se tivesse algo comprometedor... não sou bandido, mas se tivesse, ficaria lá à disposição?", disse no estacionamento do prédio onde fica a sede do Partido Liberal, para onde ele foi após passagem na Secretaria do Estado de Administração Penitenciária para colocar a tornozeleira - uma das medidas cautelares impostas.

Questionado se ele estava sugerindo que o objeto foi implantado pela polícia, Bolsonaro negou: "Não estou sugerindo nada. Estou é surpreso. Vou perguntar pra minha esposa se o pen drive era dela".

Bolsonaro se negou a mostrar a tornozeleira e afirmou que aquilo era uma "suprema humilhação".