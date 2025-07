Michel Platini tem residência assaltada na França e ladrão leva mais de 20 troféus

O ex-astro francês Michel Platini, de 69 anos, sofreu um grande prejuízo na madrugada desta sexta-feira. Sua casa, localizada em Bouches-du-Rhône, na região de Marselha, no sul da França, foi invadida por um suspeito que levou, entre outras coisas, troféus e medalhas conquistadas ao longo da carreira no futebol.

De acordo com informações da rádio francesa RTL, mais de 20 itens foram furtados. Embora o Ministério Público ainda não tenha se pronunciado sobre o assalto à casa do ex-jogador, uma investigação por roubo qualificado foi aberta.

A invasão da propriedade aconteceu por volta das 5h30. O ex-presidente da Uefa acordou com ruídos vindos do lado de fora de sua residência. Ao olhar pela janela, ele viu um homem encapuzado e vestido de preto próximo à varanda.

A polícia foi acionada, mas o suspeito fugiu. Ao inspecionar o local, foram encontrados sinais de arrombamento em um cômodo, uma espécie de chalé, onde o ex-craque Michel Platini guardava parte de seu acervo.

Peritos estiveram no local para coletar pistas e evidências que possam indicar a identificação do suspeito. O valor total das perdas ainda não foi determinado. Apesar do susto, o ex-craque da Juventus e da seleção francesa não sofreu ferimentos.