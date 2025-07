China confirma alívio em restrições de chips da Nvidia pelos EUA, mas critica tarifas do Canadá

O Ministério do Comércio da China confirmou nesta sexta-feira, 18, que os Estados Unidos estão aliviando restrições sobre exportações dos chips H20 da Nvidia, sob os termos do acordo renovado em Londres, ao responder perguntas de repórteres. O ministério também afirmou que está fazendo sua parte em aprovar licenças de exportação de itens controlados.

O Ministério do Comércio chinês disse que a cooperação "ganha-ganha" sino-americana está agora "no caminho certo", ressaltando que repressão e contenção econômica não levam a lugar nenhum. "A China acredita que os EUA devem abandonar sua mentalidade de soma zero e continuar a cancelar uma série de restrições econômicas e comerciais irrazoáveis" sobre bens chineses, defendeu.

O ministério da China acrescentou que espera manter essa cooperação com os americanos para encontrar meio termo nas relações bilaterais e "corrigir práticas erradas", criando um ambiente mutuamente benéfico para empresas de ambos os lados de modo a garantir estabilidade nas cadeias de oferta de semicondutores.

Em um comunicado separado, a China criticou a imposição de tarifas pelo Canadá em todos os países que exportem produtos contendo aço produzido por Pequim. "Essa prática viola regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), prejudica a ordem internacional e os interesses da China", apontou o ministério. "Estamos insatisfeitos e nos opomos firmemente a isso".

O Ministério do Comércio chinês apontou que a maior razão das dificuldades enfrentadas pela indústria canadense doméstica de aço são as tarifas unilaterais dos EUA, acusando o Canadá de preferir prejudicar e culpar outros parceiros comerciais, incluindo a China. "Isso vai seriamente danificar a cooperação econômica e comercial normal entre Canadá e China", alertou, pedindo que o lado canadense revogue as medidas e prometendo tomar "todas as medidas necessárias" para proteger os direitos legítimos chineses.