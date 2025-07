Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 4,6% em junho ante maio

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 4,6% em junho ante maio, ao ritmo anualizado de 1,321 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo Departamento do Comércio do país. A previsão de analistas consultados pela FactSet era de queda de 0,6% no período. Já as permissões para novas obras apresentaram alta de 0,2% no mês passado, à taxa anualizada de 1,397 milhão.