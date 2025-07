Bolsonaro diz que eventual recurso a organismo internacional depende de advogados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse há pouco que um possível recurso a organismos internacionais vai depender da sua equipe jurídica, após a Polícia Federal (PF) cumprir mandados de busca na residência em Brasília. "Nada me coloca num plano golpista, que não existiu", declarou.

Por ordem judicial, o ex-presidente também ficará submetido a "medidas restritivas", incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de uso de redes sociais. Os parlamentares da Oposição invocam a crise diplomática e comercial com os Estados Unidos para justificar eventual "deterioração da imagem" do país com a ação da PF.

Ao falar do tema, Bolsonaro alegou que apenas o Brasil não estaria negociando devidamente a reversão da tarifa anunciada pelo governo dos EUA. "Trump quis impor tarifa no aço e alumínio, eu resolvi quando era presidente", disse.