Kyrgios revela ódio por Nadal: 'Eu não o suportava, desprezava muito'

Acostumado a dar declarações fortes e polêmicas, o tenista australiano Nick Kyrgios direcionou sua artilharia contra Rafal Nadal nesta semana. O ex-número 13 do mundo revelou sentir ódio pelo espanhol, aposentado desde o ano passado, e disse que desprezava a "ética de trabalho" de Nadal, famoso no circuito pela dedicação e seriedade dentro e fora de quadra.

"Eu não o suportava. Eu o odiava e o desprezava muito quando o via por aí. Ele era um jogador que sempre me motivava. Se eu o enfrentasse em alguma partida, eu me esforçaria mais e tentaria jogar o melhor tênis possível. Não sentia a mesma raiva de (Roger) Federer ou Novak (Djokovic) quando os enfrentei", afirmou o australiano em entrevista ao podcast Nothing Major.

Kyrgios revelou incômodo com a dedicação de Nadal, dono de 22 títulos de Grand Slam no circuito - o australiano disputou uma final em Wimbledon, em 2022, e foi derrotado. "Sempre que o enfrentava, eu pensava: 'Não suporto esse cara'. Tentava jogar o meu melhor tênis para mostrar a todos que o idolatravam por sua ética de trabalho. (Queria mostrar) Que você pode ter sucesso se divertindo em quadra e mantendo a calma."

Não foi a primeira vez nesta semana que o australiano dedicou palavras ásperas ao espanhol. Em entrevista ao canal TNT Sports, ele mencionou Nadal ao citar o que mais o incomodava em quadra. "O que mais me incomoda no tênis é quando os jogadores demoram muito para sacar entre o primeiro e o segundo serviço. Por exemplo, Rafael Nadal."

Com seguidos problemas físicos nas últimas temporadas, Kyrgios despencou no ranking. É apenas o 640º do mundo. Em 2023, disputou apenas um torneio de ATP. Ele não participou do circuito no ano passado. E, neste ano, esteve em apenas quatro competições.