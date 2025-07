Trump volta a criticar Powell e diz que conselho do Fed também é culpado pelos juros elevados

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nas redes sociais, acusando-o de ser responsável por pressionar o mercado imobiliário. O republicano utilizou o apelido "atrasado demais" para defender novamente que as taxas americanas deveriam estar em 1%.

"'Atrasado Demais' e o Fed estão sufocando o mercado imobiliário com suas altas taxas, tornando difícil para pessoas, especialmente os jovens, comprarem uma casa", escreveu o presidente, na Truth Social. "Ele é verdadeiramente uma das minhas piores nomeações."

Trump se refere a primeira nomeação de Powell feita por ele durante o seu primeiro mandato. Segundo ele, o ex-presidente Joe Biden "viu quão ruim" o líder do Fed era e o "renomeou mesmo assim". "E o conselho do Fed não fez nada para impedir que esse 'cabeça-dura' prejudicasse tantas pessoas. De muitas maneiras, o conselho é igualmente culpado!", acrescentou. As críticas do presidente ao conselho referem-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês), responsável pelas decisões monetárias do BC americano.

O republicano reiterou que a economia americana está com um bom desempenho e, apesar de admitir que há inflação, ressaltou que os preços estão em nível "muito baixo". "Merecemos estar com juros em 1%, economizando um trilhão de dólares por ano em custos de juros. Eu não posso dizer o quão burro 'Too Late' é - Tão ruim para o nosso país!", afirmou.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.