Atlético-MG sabe sofrer com um a menos, vence Bucaramanga e abre vantagem na Sul-Americana

O Atlético-MG soube sofrer no Estádio Américo Montanini, na Colômbia, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Atuando com um jogador a menos todo o segundo tempo - Alan Franco foi expulso -, o time mineiro contou com gol de Hulk, de pênalti, para vencer o Atlético Bucaramanga por 1 a 0, e abrir vantagem por uma vaga nas oitavas de finais.

Com a vantagem mínima, agora o time de Cuca joga pelo empate para seguir vivo na competição continental. O duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. Em caso de classificação, o adversário na próxima fase será o Godoy Cruz-ARG.

O Atlético-MG não jogou na primeira etapa. Pouco inspirado, viu o Atlético Bucaramanga tomar conta das ações da partida e dar trabalho ao goleiro Everson. Pressionado na saída de bola, o time mineiro errou passes e teve dificuldade e criatividade para se impor dentro de campo.

Enquanto isso, o time colombiano empilhou chances, como o chute de Sambueza, salvo por Lyanco em cima da linha. Já o goleiro Everson teve que intervir em chutes de Sinestroza e Pons. Já nos acréscimos, Londoño tirou tinta da trave em cabeceio livre na área.

O Atlético-MG voltou com mudanças para a segunda etapa, porém com oito minutos viu sua estratégia ruir, quando Alan Franco levou o segundo amarelo e foi expulso. Quando tudo parecia complicar para o time brasileiro, Igor Gomes disparou e sofreu pênalti. Hulk chamou a responsabilidade e converteu aos 21 minutos, para abrir o placar.

O Bucaramanga sentiu o gol e mudou o panorama da partida. Demonstrando nervosismo, o time colombiano não conseguiu pressionar e abusou dos erros, favorecendo a defesa brasileira. Na reta final, Igor Gomes ainda provocou a expulsão de Duarte, que já tinha amarelo. Iguais em campo, o jogo ficou do jeito que o Atlético-MG queria. Ditando o ritmo e gastando tempo, apenas administrou a vitória e trouxe a vantagem para Belo Horizonte.