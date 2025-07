Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica, afirma Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 79 anos, foi diagnosticado com insuficiência venal crônica, uma doença comum para indivíduos acima dos 70 anos. A informação foi dita pela Casa Branca nesta quinta-feira, 17, durante uma coletiva de imprensa da porta-voz do presidente, Karoline Leavitt.

A divulgação do diagnóstico, disse o pronunciamento da porta-voz, foi para dissipar especulações da imprensa sobre a saúde de Trump, que nos últimos dias apareceu com inchaços nos tornozelos e com a mão coberta de maquiagem.

Leavitt disse que Trump percebeu um "inchaço leve" na parte inferior das pernas e foi avaliado pela unidade médica da Casa Branca. Ela disse que os exames não mostraram "nenhuma evidência de trombose venosa profunda ou doença arterial", mas que Trump tem acúmulo de sangue nas veias, o que, segundo ela, é comum em pessoas com mais de 70 anos.

Trump, no entanto, tem fama de se alimentar muito mal. Em 2020, Ronny Jackson, que foi médico da Casa Branca no primeiro mandato, admitiu que costumava colocar couve-flor escondida no purê de batatas do presidente em uma tentativa de mantê-lo saudável.

Segundo Corey Lewandowski, seu ex-chefe de campanha, o presidente geralmente ficava de 14 a 16 horas sem comer e depois jantava dois Big Macs, dois McFishes e um milk-shake de chocolate pequeno.

Ela disse que os hematomas na mão de Trump, cobertos por maquiagem, "consistem" com a irritação causada por seus "apertos de mão frequentes e uso de aspirina". "O presidente continua com excelente saúde", acrescentou.