Diretoria do Fortaleza oficializa e elogia técnico Renato Paiva: 'Profissional com repertório'

Renato Paiva iniciou sua caminhada no Fortaleza nesta quinta-feira, dia no qual foi oficializado para a vaga do argentino Juan Vojvoda, dispensado após sequência de tropeços, e no qual comandou seu primeiro treino. O técnico português estava com o Botafogo no Mundial de Clubes e ficou pouco tempo sem emprego. Ela assinou até dezembro de 2026 e chegou sob elogios da direção.

"A escolha do Renato Paiva atende alguns critérios: primeiro, é um treinador que tem muito conteúdo, de uma escola muito boa de futebol, que tem um método de trabalho, variação de treinamentos, de forma de jogar, um profissional que de fato tem conteúdo e repertório de trabalho", listou Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza.

O fato de vir trabalhando no Botafogo e por também ter passado pelo Bahia em 2023 ajudaram na escolha do Fortaleza. "O fato dele conhecer o futebol brasileiro foi muito importante também. Queríamos um profissional que já conhecesse a Série A, adversários, logísticas, arbitragem e forma de disputa. O fato dele ter trabalhado no Nordeste foi um fator também que teve uma influência, já conhece a região, o clima das cidades, um pouco da logística que é mais distante e o calor do povo nordestino", continuou Paz.

Na visão do executivo de futebol, Renato Paiva é um treinador de alto nível e provou isso no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, figurando "na primeira prateleira" e desbancando o poderoso Paris Saint-Germain.

"As informações que pegamos de pessoas que trabalharam com ele, tanto de atletas quanto profissionais de comissões técnicas e de clubes, foram de informações positivas, como de ambiente, envolvimento com o grupo e compromisso com o trabalho", seguiu em sua avaliação, Marcelo Paz. "Também tenho que valorizar que desde do primeiro contato ele se mostrou interessado, ele acredita no projeto do Fortaleza, acredita que é um clube que dá tempo de trabalhar seus treinadores, um clube que vem crescendo, que tem a organização como um dos pilares."

Considerado uma escolha certeira, Renato Paiva assumirá uma equipe na penúltima colocação do Brasileirão, com somente 10 pontos, mas que mostrou poder de reação em outras oportunidades. Sua estreia deve ocorrer já no fim de semana, quando o time recebe o Bahia, sábado, no Castelão.

Ao lado de Paiva chegam ao Fortaleza os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, além do treinador de goleiros Rui Tavares. "Um técnico em que o jogador tem respeito, pelo nome e grandeza, então vamos torcer para que ele faça um grande trabalho aqui e que conquiste títulos", concluiu o diretor de Futebol Sérgio Papellin.