Em evento com Lula, UNE critica arcabouço e pede mais gastos com educação

A União Nacional dos Estudantes (UNE) apresentou nesta quinta-feira, 17, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma carta com críticas ao arcabouço fiscal e pedido por mais gastos para enfrentar o bolsonarismo nas eleições de 2026.

A carta foi lida por estudantes ao presidente durante o 60º Congresso da UNE, realizado em Goiânia. Lula ouviu o discurso ao lado de sua esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como "Janja". Ao fim, cumprimentou os estudantes e tirou foto ao lado deles com a bandeira do Brasil.

A carta da UNE afirma que não é possível "conceber um projeto de país que coloque regras tão rígidas como as do arcabouço fiscal, no orçamento da educação. Pelo contrário, é necessário avançar na autonomia universitária, garantindo um orçamento fixo para as universidades federais, para que essas instituições não fiquem na instabilidade e com o pires na mão diante das crises".

O documento lido pelos estudantes também diz que "a educação é um importante instrumento para que o nosso País se realize como nação soberana e desenvolvida" e que há "um longo caminho a percorrer para superar as nossas mazelas e desigualdades históricas". Para isso, pediram os estudantes da UNE, seria preciso retirar do limite de gastos do arcabouço fiscal, uma das principais medidas da equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as despesas com áreas prioritárias.

"Não há como pensar em um Brasil do futuro com a educação, ciência, saúde e os direitos sociais dentro do arcabouço fiscal. Para vencer a extrema-direita das fake news, da concentração de renda, da destruição, precisamos retomar o papel do Estado e apontando amplos investimentos nessas áreas, e travando a batalha ideológica com o povo", diz o documento.

Como mostrou o Broadcast Político, mesmo antes de Lula chegar ao evento, estudantes cantavam contra o arcabouço fiscal e pediam mais recursos em educação.

Trump

Na mesma ocasião, o presidente disse que "não é um gringo que vai dar ordem para este presidente da República". Lula foi ovacionado no evento em diversos momentos, principalmente quando se referia ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente fez uma metáfora usando o jogo truco. Disse que "quando o cara truca, a gente tem que escolher: eu corro ou grito 'seis' na orelha dele. Eu estou jogando. O Brasil gosta de negociação".