Joanna Bacon, atriz de 'Simplesmente Amor', morre aos 72 anos

A atriz Joanna Bacon, que interpretou a mãe de Natalie (Martine McCutcheon) em Simplesmente Amor, morreu na última segunda-feira, 14, aos 72 anos.

A informação foi divulgada pela Harlow Theatre Company, companhia de teatro da qual Joanna fazia parte. No comunicado, eles indicam que a morte ocorreu por conta de um câncer.

"Nossos membros se lembrarão de Jo e de sua força da natureza, seu senso de humor, sua alegria, sua paixão e seu talento natural como atriz", afirma o texto.

"Ela é membro da Harlow Theatre Company desde sua fundação, em 1978. Atuou em diversas peças em papéis icônicos, como Pórcia em O Mercador de Veneza, Maddie em Dirty Linen e Beverly em Abigails Party, além de participar de esquetes, musicais e pantomimas, todos no Harlow Playhouse."

Com extensa participação na cena do teatro britânica, Joanna se tornou conhecida do público mundial ao atuar no longa Simplesmente Amor, em 2003. Ela, no entanto, nunca escondeu que sua verdadeira paixão era o palco.

"Ela continuou apoiando a HTC, comparecendo a muitas de nossas produções. Sentava-se na primeira fila com um caderno, observando com um olhar crítico e com sua paixão pelo teatro. Nunca deixava de elogiar o nosso trabalho", finalizou a nota.