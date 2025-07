Diretor pede 'desculpas' por tropeços do Vasco; Thiago Mendes elogia 'projeto' em apresentação

O português Admar Lopes tinha apenas uma missão nesta quinta-feira: apresentar o volante Thiago Mendes, grande esperança de crescimento do Vasco no segundo semestre pela experiência e o bom futebol. Mas as duas duras derrotas seguidas após a pausa do Mundial, com 2 a 0 para o Botafogo no Brasileirão e os 4 a 0 diante do Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana obrigaram o diretor de futebol a realizar um pedido de "desculpas" à torcida, completado com promessa de "mais empenho."

"Em nome da direção, queria pedir desculpas pelos últimos resultados que tivemos agora, em Brasília e no Equador. Prometo, em nome de todo grupo e direção, mais empenho, mais trabalho, para rapidamente reverter essa tendência de resultados", afirmou um abatido dirigente.

O dirigente reafirmou confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz. Logo depois, Admar entregou a camisa 23 a Thiago Mendes, que chegou bastante entusiasmado e celebrando o "projeto apresentado" pelo Vasco durante a negociação.

"Estava na hora (de voltar), muito tempo fora jogando, a família longe do Brasil, meus familiares aqui também... O projeto que o Vasco me ofereceu, a ligação do (Fernando) Diniz, foram fundamentais para mim nessa volta. O Vasco está crescendo, só tem a crescer, o projeto está vindo, sendo feito, e vai ser fundamental. A família também queria voltar, a gente escolheu o Vasco e, se Deus quiser vai dar certo aqui", mostrou confiança o reforço, que assinou até dezembro de 2027.

Thiago Mendes vem do Catar após decepção grande com o presidente do Al-Rayann, que segundo ele, "não cumpriu com o prometido." Foram somente quatro jogos no clube e ele espera "renascer" no Vasco, onde cravou que o objetivo é ser campeão e reerguer a equipe.

A estreia ainda não está confirmada, mas o volante deixou transparecer que não encara o Grêmio neste sábado, pelo Brasileirão, em São Januário. A equipe aparece apenas na 15ª colocação e está quase eliminada na Copa Sul-Americana pelos quatro gols de desvantagem no mata-mata com os equatorianos. Há., porém, a expectativa de ir longe na Copa do Brasil, onde o Vasco encara o CSA nas oitavas.