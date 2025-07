Japão: exportações caem em junho e crescem temores de tarifas cessarem recuperação econômica

As exportações japonesas caíram em junho, pelo segundo mês consecutivo, e cederam 0,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Ministério das Finanças nesta quinta-feira, 17. O número alimentou os temores de que as tarifas dos Estados Unidos possam interromper a recuperação econômica do país e complicar os planos de política do Banco Central do Japão (BoJ).

Apesar da queda, o dado representa uma melhora em relação ao recuo de 1,7% em maio. Por outro lado, os embarques do Japão para os EUA aceleraram queda e cederam 11,4% em junho na comparação com o mesmo período do ano anterior, destacando o impacto das tarifas mais altas. A leitura marcou o terceiro mês consecutivo de quedas, após a queda de 11,0% em maio. O superávit comercial do Japão com os EUA também encolheu 22,9% no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.