Bolsas da Europa fecham em alta, com negociações comerciais, balanços e CPI da zona do euro

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 17, acompanhando as negociações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia, a temporada de balanços e a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro. Os ativos reagiram ainda às afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que não pretende demitir o atual comandante do banco central americano, Jerome Powell, um rumor que pesou nos mercados europeus ao final da última sessão.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,96%, a 547,03 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,52%, a 8.972,64 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 1,51%, a 24.370,93 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,29%, a 7.822,00 pontos.

A ABB teve ganho de 9,89% em Zurique, após a empresa de engenharia garantir lucro maior graças a encomendas trimestrais recordes. As ações das concorrentes francesa Schneider Electric e alemã Siemens tiveram altas de 7,73% e 4,08%, respectivamente. Já em Estocolmo, a Volvo Car caiu 1,93%, após a montadora divulgar resultados mistos, o que chegou a impulsionar os papéis na sessão.

O principal negociador da UE, Maros Sefcovic, embarcou para Washington nesta quarta, 16, para discutir tarifas com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante comercial do país, Jamieson Greer. "Líderes europeus concordaram em retaliar caso as tarifas americanas de 30% se concretizem. Possíveis medidas incluem impostos sobre gigantes da tecnologia americanas, restrições específicas a investimentos americanos na UE e acesso limitado para empresas americanas concorrerem a contratos públicos europeus", aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. Por sua vez, vez "veremos se Trump se acovarda - e se isso desencadeia uma correção do mercado", sugere.

O CPI da zona do euro acelerou levemente para 2% em junho, ficando em linha com a meta oficial do Banco Central Europeu (BCE). O núcleo da inflação da zona do euro deverá desacelerar de 2,3% na taxa anual de junho para 2% até o fim deste ano, apoiado por preços de serviços mais baixos, estima a Capital Economics. "O BCE parece determinado a manter as taxas inalteradas na reunião da próxima semana, e o corte de juros que planejamos para setembro está longe de ser uma decisão tomada. O mercado de trabalho está se recuperando, mas ainda está aquecido, e a atividade econômica parece estar se mantendo razoavelmente bem. O BCE se sentirá confortável em fazer uma pausa e não revelará nada sobre seus prováveis próximos passos", projeta a consultoria.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,92%, a 40.128,70 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve alta de 0,78%, a 13.994,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,02%, a 7.695,57 pontos.