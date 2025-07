Neymar comenta em publicação do Flamengo após vitória do Santos: 'Muito respeito pelo Mengão'

Neymar voltou a brilhar nesta quarta-feira ao marcar o gol da vitória do Santos sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Brasileirão. Horas depois do jogo, o camisa 10 usou as redes sociais para demonstrar respeito ao adversário, comentando em uma publicação do clube carioca no Instagram: "Muito respeito pelo Mengão".

A postagem do Flamengo mostrava uma imagem de Neymar disputando a bola com o meia Jorginho, acompanhada da legenda "10 x 21", em referência aos números das camisas dos dois jogadores.

No reencontro com o Flamengo, Neymar reviveu laços com antigos companheiros da seleção brasileira. Antes do apito inicial, foi flagrado tentando aplicar uma "caneta" no técnico Filipe Luís, com quem trocou um abraço afetuoso. Após marcar o gol da vitória, o atacante apareceu sorrindo nas câmeras da transmissão e brincou com o ex-lateral: "Eu te falei que ia marcar", disse.

Após a partida, Filipe Luís elogiou o ex-companheiro. "Neymar é um jogador extraordinário, um grande amigo, ex-companheiro de seleção. É um privilégio para o futebol brasileiro tê-lo jogando aqui novamente. Uma pena que hoje ele decidiu o jogo a favor do Santos."

Durante o jogo, Neymar também defendeu Danilo, seu ex-colega de Santos e seleção, das provocações da torcida alvinegra. Parte do público chamou o lateral de "mercenário", em referência à escolha de Danilo pelo Flamengo em seu retorno ao Brasil. O camisa 10 se aproximou do alambrado e pediu respeito ao amigo, campeão da Libertadores ao seu lado em 2011.

Neymar chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo antes de acertar seu retorno ao Santos. Aos 33 anos, o atacante renovou recentemente seu contrato e trabalha para estar em plena forma visando a Copa do Mundo de 2026.