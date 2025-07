Forças sírias deixam província do sul após acordo de cessar-fogo com drusos e ataques de Israel

As forças sírias retiraram-se da província sulista de Sweida nesta quinta-feira, 17, após dias de confrontos com grupos paramilitares ligadas à minoria drusa. A retirada ocorreu após um acordo de cessar-fogo proclamado na quarta-feira.

O presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, anunciou durante a madrugada que delegaria a segurança em Sweida para "grupos locais" drusos. A região foi cenário de confrontos entre esta minoria, beduínos e forças de segurança, com um balanço de mais de 500 mortos desde domingo, segundo a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Enquanto a trégua parecia estar em grande parte mantida, a mídia estatal relatou que militantes drusos lançaram ataques de vingança em comunidades de beduínos sunitas, levando a uma onda de deslocamento.

Líderes drusos e oficiais do governo sírio alcançaram um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, Turquia e países árabes, no qual grupos drusos e clérigos foram nomeados para manter a segurança interna em Sweida al-Sharaa, em um discurso transmitido.

Os combates ameaçaram desfazer a transição política pós-guerra da Síria e trouxeram mais intervenção militar pelo vizinho Israel, que na quarta-feira atingiu a sede do Ministério da Defesa Sírio, em Damasco. Israel disse que havia atacado para proteger a minoria religiosa drusa.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, prometeu nesta quinta manter o sul da Síria desmilitarizado e proteger a comunidade drusa, que tem uma população considerável em Israel.

"Isso também será a continuação da nossa política," disse Netanyahu, que afirmou que o cessar-fogo foi alcançado por causa dos intensos ataques de Israel às forças governamentais durante os confrontos. "Não permitiremos que forças militares desçam ao sul de Damasco, não permitiremos que os drusos sejam prejudicados no Jebel Druze."

Comboios das forças governamentais começaram a se retirar durante a noite à medida que a mídia estatal síria disse que a retirada estava em conformidade com o acordo de cessar-fogo e a operação militar contra as facções drusas havia terminado.

Saqueando casas e matando civis

Um oficial turco disse na quinta-feira que o Ministro das Relações Exteriores Hakan Fidan e o chefe da inteligência Ibrahim Kalin realizaram uma série de contatos diplomáticos e de segurança para desescalar os confrontos. Eles trabalharam com o enviado especial dos EUA para a Síria, Israel, e oficiais regionais e líderes, incluindo o líder druso libanês Walid Jumblatt, disse o oficial que pediu anonimato para discutir a questão.

A escalada na Síria começou com sequestros e ataques mútuos entre as tribos beduínas sunitas locais e facções armadas drusas na província sulista de Sweida. As forças governamentais que intervieram para restaurar a ordem entraram em confronto com as forças paramilitares drusas, mas também, em alguns casos, atacaram civis.

Vídeos que circulavam nas redes sociais mostraram forças governamentais e aliados humilhando clérigos e residentes drusos, saqueando casas e matando civis escondidos dentro de suas casas. Drusos sírios de Sweida disseram à Associated Press que vários membros da família desarmados haviam sido atacados ou mortos.

"Estamos comprometidos em responsabilizar aqueles que prejudicaram nossos irmãos drusos," disse Al-Sharaa, descrevendo os drusos como uma "parte integral do tecido desta nação" que estão sob a proteção da lei e da Justiça do Estado.

O enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, disse em um comunicado nesta quinta que houve "sérias alegações de execuções extrajudiciais e assassinatos arbitrários", bem como relatos de saques, civis submetidos a "tratamentos humilhantes" e mutilação de cadáveres.

Mais de 500 pessoas morreram em Sweida, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que atualizou o balanço nesta quinta. Segundo a ONG, 79 combatentes drusos e 154 civis de Sweida estão entre os mortos, incluindo 83 pessoas "que foram executadas por integrantes dos ministérios da Defesa e do Interior".

Os confrontos também mataram funcionários do governo e combatentes beduínos. Além disso, 15 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses.

Sectarismo militante

A comunidade drusa estava dividida sobre como abordar o governo de al-Sharaa sobre a Síria após celebrar amplamente a queda de Bashar Assad e o longo governo ditatorial de sua família. Eles temiam perseguição após vários ataques do grupo militante Estado Islâmico e afiliados da Al-Qaeda, a Frente Nusra, durante os 14 anos de guerra civil da Síria.

Issam al-Reis, um conselheiro militar sênior com Etana, um grupo de pesquisa sírio, disse que a falta de "negociações eficazes lideradas pelo Estado" poderia semear divisões adicionais entre a comunidade drusa com os beduínos sunitas que em grande parte conseguiram coexistir.

"Isso está levando ao sectarismo militante, o que é perigoso," disse, acrescentando que é um sinal de que o governo precisa acelerar sua integração de outras seitas no Exército sírio, que poderia torná-lo uma força mais unificadora e poderia ajudar a resolver tensões sectárias.

"Houve acordos e conversas sobre isso com diferentes comunidades, mas até agora nada disso foi implementado," ele disse.

O grupo religioso drusa começou como um desdobramento do ismaelismo do século 10, um ramo do Islã xiita. Mais da metade dos cerca de 1 milhão de drusos em todo o mundo vive na Síria. A maioria dos outros drusos vive no Líbano e em Israel, incluindo nas Colinas de Golã, que Israel capturou da Síria na Guerra do Oriente Médio de 1967 e anexou em 1981.

(Com agências internacionais)