Café em grão e matérias primas brutas impulsionam retração de inflação no atacado no IGP-10

Todas as etapas de processamento do IPA registraram quedas acentuadas em julho, com destaque para o café em grão, e contribuíram para a queda de 2,42% do indicador do atacado dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em junho, o recuo foi de 1,54%.

O IGP-10 passou de uma redução de 0,97% em junho para um recuo de 1,65% em julho. O índice acumulou uma elevação de 3,42% em 12 meses.

"Em julho, todas as etapas de processamento do IPA registraram quedas acentuadas, com destaque especial para o café em grão, que figurou entre os principais responsáveis por essa dinâmica", apontou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em nota oficial.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) passou de um recuo de 1,54% em junho para retração de 2,42% em julho.

Quanto aos diferentes estágios de processamento, o grupo de Bens Finais saiu de recuo de 0,01% em junho para queda de 0,9% em julho. A taxa do grupo Bens Intermediários passou de redução de 0,87% em junho para a taxa negativa de 1,29% em julho. O grupo das Matérias-Primas Brutas saiu de recuo de 2,98% em junho para queda de 4,21% em julho.