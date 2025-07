TSMC garante lucro recorde no 2º trimestre, apesar de incertezas tarifárias

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) apresentou lucro recorde no segundo trimestre, impulsionado pela contínua e robusta demanda por chips para aplicações de inteligência artificial, apesar de variações cambiais desfavoráveis e de incertezas relacionadas à ofensiva tarifária dos EUA.

A maior fabricante de chips por contrato do mundo disse nesta quinta-feira (17) que seu lucro líquido saltou 61% em relação a um ano antes, para 398,27 bilhões de novos dólares taiwaneses, valor equivalente a US$ 13,57 bilhões. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 379,415 bilhões de novos dólares taiwaneses.

O bom desempenho foi impulsionado por um aumento de 39% na receita, para 933,79 bilhões de novos dólares taiwaneses, que desacelerou ligeiramente em relação ao crescimento de 42% visto no primeiro trimestre, mas superou as projeções da própria empresa.

O robusto balanço é o mais recente sinal de que a onda de IA permanece forte e que a TSMC, que fabrica chips para algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo Nvidia e Apple, continuará a ser um grande beneficiário das mudanças tecnológicas.

A perspectiva da TSMC, no entanto, é um tanto incerta, visto que a maior empresa de Taiwan foi pega no fogo cruzado das ambições comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.

Ainda não se sabe qual será o impacto das tarifas dos EUA nos negócios da TSMC. Em abril, Trump ameaçou impor uma "tarifa recíproca" de 32% aos produtos taiwaneses, mas a ilha ainda não foi notificada sobre a tarifa atualizada, ao contrário de outros parceiros comerciais de Washington.

No fim de junho, o governo de Taiwan concluiu uma segunda rodada de negociações comerciais com os EUA, alegando "progressos construtivos".

Em assembleia anual de acionistas no mês passado, o CEO da TSMC, C.C. Wei, garantiu a investidores que a demanda por IA permanecia forte e que a empresa estava sujeita a impacto apenas limitado das tarifas, uma vez que os importadores são os mais afetados. Na ocasião, Wei também previu que a receita e o lucro da TSMC atingirão novos recordes históricos este ano.

Analistas dizem que as incertezas tarifárias ajudaram a turbinar a demanda por chips da TSMC nos últimos meses, à medida que as empresas correram para assegurar estoques antes de as tarifas entrarem em vigor. As exportações de Taiwan em maio cresceram no ritmo mais rápido em quase 15 anos, com um salto de 87% nos embarques para os EUA.

A fraqueza do dólar dos EUA é outra preocupação para a TSMC. O grande exportador de tecnologia tem enfrentado obstáculos cambiais com a valorização acumulada de mais de 10% do dólar taiwanês este ano. A empresa calcula que sua margem de lucro operacional é reduzida em 0,4 ponto porcentual para cada 1% de depreciação do dólar americano em relação ao novo dólar taiwanês. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.