Extensão da Linha 5-Lilás na zona sul de SP ganha novo sinal verde da Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo autorizou a extensão da Linha-5 Lilás do metrô até o Jardim Ângela, na zona sul da capital. Uma certidão de uso e ocupação de solo publicada na sexta-feira, 11, permite avançar com o projeto, que prevê mais 4,9 km de linha e mais duas estações. A certidão foi expedida atendendo solicitação da ViaMobilidade, concessionária da linha.

A avaliação do pedido ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que analisou se o empreendimento é compatível com a legislação de zoneamento para aquela região.

O documento destaca que a proposta para a extensão da Linha 5 - Lilás do Metrô, trecho Capão Redondo - Jardim Ângela, previsto no Plano Diretor Estratégico (PDE), está em conformidade com a lei.

Conforme a secretaria, o novo traçado inclui as futuras estações Comendador SantAnna e Jardim Ângela, nas áreas das Subprefeituras do Campo Limpo e MBoi Mirim, respectivamente, na zona sul da capital.

Embora a obra ainda dependa de outras licenças, a certidão de uso e ocupação de solo é um passo necessário para dar seguimento ao projeto.

Hoje, o metrô só vai até o Capão Redondo. Conforme estudos iniciais que ainda serão complementados, a extensão vai acrescentar 4,9 km à linha. Desse total, pouco mais de 2 km serão em elevados, 198 metros em vala e pouco mais de 2,6 km de vias subterrâneas. Será preciso desapropriar cerca de 12 mil metros quadrados, parte deles com ocupações irregulares.

A Linha 5-Lilás opera com 17 estações, ligando Capão Redondo à Chácara Klabin, na zona sul de São Paulo. Entre os demais bairros atendidos estão Campo Limpo Paulista, Santo Amaro, Alto da Boa Vista, Brooklin, Campo Belo, Indianópolis, Moema e Vila Mariana.

Governo prevê R$ 2,7 bi para a obra

Em março, o governo estadual sancionou projeto de lei que autoriza a contratação de R$ 2,72 bilhões em operações de crédito para a execução da extensão da Linha 5-Lilás até o Jardim Ângela.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado informou nessa quarta-feira, 16, que o processo está em fase de análise e aprovação dos projetos que estão sendo elaborados pela concessionária. Posteriormente, será contratada a empresa responsável pela execução das obras.

Quando concluída, em 2028, conforme cronograma previsto, a extensão permitirá que o trajeto entre Largo Treze e Jardim Ângela seja feito em 22 minutos, beneficiando diretamente cerca de 56 mil passageiros por dia neste trecho.

No primeiro semestre deste ano, a Linha 5-Lilás transportou 83 milhões de clientes, alta de 1,4% ante s 81,8 milhões do ano anterior.

Conforme a ViaMobilidade, o resultado evidencia a importância da linha para a integração da zona sul com o restante da malha metroferroviária e o fácil acesso aos diversos hospitais que permeiam as estações.