GE Aerospace supera em lucro e receita no 2º trimestre e eleva previsão para o ano

A GE Aerospace teve lucro líquido de US$ 2,02 bilhões no segundo trimestre de 2025, um salto de 60% em comparação ao registrado em igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 17. Já o lucro ajustado por ação entre abril e junho avançou a US$ 1,66, bem acima dos US$ 1,20 registrados um ano antes e do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,43.

A receita teve expansão anual de 21% no trimestre, a US$ 11,02 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 9,59 bilhões. Os total de pedidos comerciais subiram 28%, a US$ 11,69 bilhões, e os de defesa avançaram 24%, a US$ 2,9 bilhões.

A empresa americana de defesa e engenharia aeroespacial elevou projeções para o ano de 2025, apesar de manter alertas sobre possíveis riscos, como mudanças no ambiente macroeconômico, tensões geopolíticas e impactos de tarifas dos EUA. No cenário da empresa, a receita deve somar entre US$ 8,2 bilhões a US$ 8,5 bilhões em 2025, acima dos US$ 7,8 bilhões a US$ 8,2 bilhões previstos em abril. Já a previsão para o lucro por ação subiu para US$ 5,60 a 5,80, de US$ 5,10 a US$ 5,45 anteriormente.

Após o balanço, as ações da GE Aerospace subiam 1,96% no pré-mercado em Nova York, às 8h03 (de Brasília).