Trump chama apoiadores de 'fracos' por acreditarem no que ele chama de 'farsa' Epstein

Sob pressão de parte da sua base de apoio por não divulgar detalhes da investigação federal sobre os crimes do financista Jeffrey Epstein, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se voltou contra seus próprios partidários nesta quarta-feira, 16, em post em sua rede social Truth Social. Amigo de Trump, Epstein teria cometido suicídio na cadeia em 2019 quando cumpria pena por pedofilia e tráfico sexual.

"O novo GOLPE deles é o que chamaremos para sempre de Farsa Jeffrey Epstein, e meus EX-apoiadores compraram essa 'besteira', de cabo a rabo," escreveu o presidente. "Eles não aprenderam a lição e provavelmente nunca aprenderão, mesmo depois de serem enganados pela Esquerda Lunática por 8 longos anos."

"Deixem esses fracos seguir em frente e fazer o trabalho dos Democratas, nem pensem em falar do nosso incrível e sem precedentes sucesso, porque eu não quero mais o apoio deles! Obrigado pela atenção a este assunto," acrescentou.

A retórica marca uma escalada para o presidente republicano, que já rompeu com alguns de seus apoiadores mais leais no passado, mas nunca com tanto fervor.

Na semana passada, o Departamento de Justiça e o FBI afirmaram que Epstein não mantinha uma "lista de clientes" para quem menores de idade eram traficadas, e disseram que nenhum arquivo a mais relacionado à investigação seria tornado público, apesar das promessas anteriores da Procuradora-Geral Pam Bondi que haviam elevado as expectativas de influenciadores conservadores e teóricos da conspiração.

Bondi havia sugerido em fevereiro que tal documento estava sobre sua mesa aguardando revisão. Na semana passada, no entanto, ela disse que estava se referindo de modo geral ao arquivo do caso Epstein, e não a uma lista de clientes.

"É um novo governo e tudo vai ser revelado ao público," ela tinha dito em um ponto.

Desde então, Trump defendeu Bondi e repreendeu um repórter por perguntar sobre os documentos. "Eu não entendo qual é o interesse ou o que é fascinante," disse ele na terça-feira, 15.

A virada ocorre depois de Trump e muitas figuras de sua administração, incluindo o Diretor do FBI, Kash Patel, e seu adjunto, Dan Bongino, terem passado anos alimentando teorias da conspiração obscuras e refutadas.

Os comentários de Trump até agora não foram suficientes para aquietar aqueles que ainda estão exigindo respostas. "Para que isso pare, você vai perder 10%" do movimento 'Make America Great Again'", disse o ex-assessor Steve Bannon durante um encontro de jovens conservadores recentemente.

O comentarista de extrema direita Jack Posobiec disse que não descansará "até fazermos uma comissão completa semelhante à de 6 de janeiro nos arquivos de Jeffrey Epstein", se referindo ao comitê no Congresso americano que investigou a fundo os responsáveis pelo ataque ao Capitólio em 2021.

O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, pediu ao Departamento de Justiça que "exponha tudo e deixe o povo decidir".

"A Casa Branca e a equipe da Casa Branca têm acesso a fatos que eu desconheço. Esse não é o meu campo. Eu não estive envolvido nisso, mas concordo com o sentimento de colocar tudo em aberto," Johnson disse ao podcaster conservador Benny Johnson.