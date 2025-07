Futura BR dos Rios vai dialogar com a agenda hidroviária brasileira, diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o objetivo do governo é ligar a proposta de BR dos Rios, que o ministro disse que deve ser lançada até outubro, com a agenda de concessões hidroviárias.

Em entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira (16) após cerimônia de assinatura do decreto de regulamentação do programa BR do Mar, o ministro disse que a BR dos Rios devem ir "em outra direção" em relação à cabotagem marítima.

O objetivo, segundo Costa Filho, continuará sendo de fortalecer a indústria naval, mas com foco em "dialogar também com a agenda hidroviária brasileira".

"Nunca houve nenhuma concessão hidroviária no Brasil. Criamos uma secretaria e vamos fazer neste ano. Já foi autorizado pela Antaq, em breve deve ser aprovado no TCU, a primeira concessão hidroviária, que será a do Rio Paraguai. Depois, queremos fazer a do Rio Tocantins, depois a do Madeira, do São Francisco - avançar nessa agenda hidroviária", disse o ministro.

Segundo Costa Filho, sua ideia é "linkar essa agenda hidroviária com a BR dos Rios". O ministro disse que "no mais tardar em outubro" a proposta deve ser divulgada.