Trump nega plano de demitir Powell, mas renova críticas e lança suspeita sobre reforma do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (16) que "não estamos planejando nada" em relação à possível demissão de Jerome Powell da presidência do Federal Reserve (Fed), como relatado mais cedo pela imprensa americana - em reportagens que o presidente chamou de "não verdadeiras". No entanto, o republicano voltou a criticar duramente o chefe do banco central e indicou que a mudança no comando da instituição "acontecerá nos próximos oito meses".

Trump, durante encontro com o príncipe herdeiro do Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, no Salão Oval da Casa Branca, alegou que Powell "sempre foi atrasado" nas decisões e "deveria ter cortado os juros há muito tempo". "Ele cortou os juros para ajudar os democratas. Powell é terrível, já perdemos muitos dólares", acrescentou. Também disse que "muitas pessoas querem o emprego de Powell, já me ligaram implorando para terem o trabalho".

Questionado sobre a possibilidade de substituí-lo, Trump respondeu: "Powell pode sair da presidência do Fed por fraude. A menos que haja fraude na reforma, não vamos demitir Powell." O republicano mencionou que "acho que Powell já está sendo investigado por fraude", sem entrar em mais detalhes.

O republicano disse ainda que discutiu a demissão de Powell com colegas de seu partido e afirmou ser "mais conservador que os republicanos sobre demissão de Powell". Ainda assim, garantiu: "Eles gostaram da ideia".

Trump disse que a Casa Branca considera nomes como Kevin Hassett para o comando do Fed. "Hassett pode ser ótimo, é alguém que vamos considerar." Ao falar sobre o secretário Scott Bessent, afirmou que "está ótimo no Tesouro", mas prometeu: "Eu vou escolher alguém que está fazendo um grande trabalho".