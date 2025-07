Buzeira ameaça distribuir itens de luxo 'arrecadados' em seu casamento na favela após polêmica

O influenciador Buzeira, apelido de Bruno Alexssander, se casou no último domingo, 13, com Hillary Yamashiro. A festa gerou polêmica nas redes sociais por causa da "gravata", tradição em que o noivo corta um pedaço da gravata para os convidados em troca de contribuições.

Após a reclamação de alguns convidados, que requisitaram a devolução dos itens, Buzeira explicou em suas redes sociais: "Os presentes que foram de coração, vou guardar para mim como forma de recordação. Os que deram com outras intenções, eu vou devolver ou distribuir na favela."

Nomes como o do influenciador Hytalo Santos e do youtuber Mau Mau ZK desabafaram em seus perfis nas redes sociais, reclamando da brincadeira. "A brincadeira é simplesmente o quê? Eles passam com um cordão e pega relógio, pulseira, cordão, o que você tiver de valor. Eles colocam lá e já era, tipo tchau", afirmou Hytalo.