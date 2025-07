Tarifas: 3ª reunião de comitê reúne Anfavea, indústria química, cooperativas e central sindical

A terceira reunião do comitê criado pelo governo federal para discutir ações de proteção ao Brasil frente às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos conta com 18 representantes de diferentes segmentos, do setor produtivo a centrais sindicais. Entre os presentes na rodada desta quarta-feira, 16, estão os presidentes da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Representantes do cooperativismo e da agroindústria também estão presentes. Participam ainda da reunião membros de várias centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). A reunião, que ocorre no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), é coordenada pelo vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin.

O nomeado Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais foi oficializado no decreto que regula a Lei de Reciprocidade Econômica (Lei 15.122/25). Como primeira missão, o grupo terá o objetivo de ouvir os setores empresariais para detectar as implicações do anúncio de tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, a partir do dia 1º de agosto.

Até aqui, a principal proposta do empresariado no primeiro encontro foi a de buscar pelo menos mais 90 dias de discussão. Já no segundo encontro, representantes do setor agropecuário pediram cautela ao Executivo nas negociações e que as tratativas sejam esgotadas até 31 de julho.

Pelo governo, estavam presentes, além de Alckmin, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo; o secretário-Executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Conselhão), Olavo Noleto; o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social (Secom), João Brant; embaixadores do Ministério de Relações Exteriores e secretários do MDIC.

Veja os representantes do setor produtivo e das centrais sindicais que participaram da reunião:

- Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI);

- André Passos, presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM);

- Igor Calvet, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA);

- Anna Paula Losi, Presidente-Executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC);

- Sérgio Nobre, Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT);

- Marcelo Carvalho, Presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT);

- Moacyr Tesch, Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST);

- Flavio Werneck, Vice-Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB);

- Sergio Luiz Leite, Vice-Presidente da Força Sindical;

- Tânia Zanella, Superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB);

- Renato Cunha, Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar/PE);

- José Hélio Fernandes, Vice-Presidente para Assuntos Políticos da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas (NTC&Logística);

- Tatiana Farah, Superintendente de Relações Internacionais em Exercício (CNI);

- Marcelo Almeida, Diretor de Relações Governamentais da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES);

- Mário Sérgio Carraro Telles, Diretor Adjunto de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação (CNI);

- Ernesto Pereira, Diretor Parlamentar da CSB;

- Flauzino Antunes Neto, Diretor Nacional da CTB;

- Armando José Giacomet, Sócio Fundador da BrasPine.