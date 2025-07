Maior pedaço de Marte já encontrado na Terra será leiloado nesta quarta por valor milionário

Acontece nesta quarta-feira, 16, o leilão da maior rocha de Marte já encontrada no planeta Terra, de 25 quilos. A venda será feira pela casa de leilões Sothebys, em Nova York, nos Estados Unidos. O preço estimado do leilão varia entre US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,1 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 22,2 milhões, aproximadamente).

O objeto, batizado de NWA 16788, faz parte de um leilão temático de história natural, que também inclui um esqueleto de dinossauro juvenil Ceratosaurus - o fóssil animal tem mais de dois metros de altura e quase três de comprimento e está avaliado entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões.

Segundo a Sothebys, acredita-se que o meteorito marciano, encontrado no deserto do Saara em 2023, foi lançado a mais de 225 milhões de quilômetros pelo impacto da colisão de um asteroide no planeta vermelho. Ele foi encontrado em Níger por um caçador de meteoritos.

Em um laboratório especializado, a peça passou por testes de comparação da sua composição química com a de meteoritos marcianos descobertos pelo ser humano durante a missão da sonda espacial Viking, que pousou em Marte em 1976. E o resultado foi positivo.

De coloração vermelha, marrom e cinza, com cerca de 37,5 centímetros por 27,9 e 15,2, o objeto é aproximadamente 70% maior que o segundo maior pedaço de Marte já encontrado na Terra e representa quase 7% de todo o material marciano no planeta azul.

"Este meteorito marciano é de longe o maior pedaço de Marte que já encontramos", disse Cassandra Hatton, vice-presidente de ciência e história natural na Sothebys, em uma entrevista. "É mais do que o dobro do tamanho do que antes pensávamos ser o maior pedaço de Marte."