Fertilizantes: Mosaic inaugura fábrica no Tocantins, com aporte de R$ 400 milhões

A Mosaic Fertilizantes inaugura, nesta quarta-feira (16) uma nova fábrica em Palmeirante, no Tocantins, com um investimento de R$ 400 milhões, informou o governo estadual, em nota. A unidade, conectada à Ferrovia Norte-Sul, visa atender à região do Matopiba (Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia), além de beneficiar o Vale do Araguaia e o norte de Goiás, otimizando a distribuição de insumos agrícolas.

Segundo o governo do Tocantins, a fábrica terá uma capacidade inicial de produção de 500 mil toneladas de fertilizantes por ano, com previsão de crescimento progressivo. Até 2032, a expectativa é de que a unidade movimente 9,3 milhões de toneladas. A instalação, com mais de 100 mil toneladas de capacidade de armazenagem, busca alinhar-se com o Plano Nacional de Fertilizantes, objetivando reduzir a dependência do Brasil por insumos importados e avançar na competitividade logística do setor.

"O investimento consolida o Tocantins como um dos principais destinos do País para projetos estruturantes", comemora, na nota, o governador, Wanderlei Barbosa. "Estamos falando de geração de empregos, aumento da competitividade agrícola e fortalecimento logístico."

Realizado com apoio de incentivos fiscais e articulação do governo estadual, o projeto prevê a geração de 162 empregos diretos. Além dos benefícios econômicos, a expectativa é de que a iniciativa contribua para elevar a produção agrícola de Tocantins, com estimativas de aumento na produção de soja em 31%, para 5,4 milhões para 7,1 milhões de toneladas anuais nos próximos anos.