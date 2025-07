Carga milionária de botox é roubada no aeroporto de Guarulhos; quadrilha é presa

Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 15, quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de roubar uma carga milionária de botox no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Um veículo usado no assalto foi apreendido. O roubo aconteceu no início de junho e a carga, avaliada em R$ 7 milhões, foi recuperada, mas os suspeitos estavam foragidos.

Além dos mandados de prisão, policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic) cumpriram 13 mandados de busca e apreenderam celulares e documentos.

O crime aconteceu no dia 6 junho, quando os assaltantes invadiram o terminal de cargas do aeroporto, renderam o motorista e o conferente e transferiram a carga para outro caminhão, usado para a fuga. Imagens de câmeras gravaram a ação dos suspeitos. A carga de botox chegou ao aeroporto de Cumbica procedente da Holanda, e teria como destino final uma empresa em Barueri.

Na semana seguinte, a polícia conseguiu recuperar as 87 caixas de toxina botulínica (botox) em um galpão, no município de Embu das Artes. O medicamento, da mesma marca e lotes da carga roubada, estava em uma câmara frigorífica. Um suspeito que estava no local foi preso. A partir dessa prisão, a investigação conseguiu fechar o cerco a outros integrantes da quadrilha.

O caso é investigado pela equipe da 2ª da Divisão de Investigações sobre Roubos de Cargas (Divecar).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as investigações prosseguem para a identificação dos demais integrantes e possíveis receptadores. O material apreendido será analisado e pode fornecer pistas para a sequência da investigação.