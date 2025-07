Taxas de juros perdem força após PPI mas retomam viés de alta com dólar

Os juros futuros têm oscilações moderadas na manhã desta quarta-feira, 16, com viés de alta, mas perderam pontualmente força com dólar mais estável e yields dos Treasuries em baixa após índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA ficar estável em junho ante maio, contrariando expectativa de alta de 0,2%. Por outro lado, há a cautela com a ofensiva comercial dos Estados Unidos e impasse do IOF.

Às 9h46, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,370% de 14,355% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,645%, de 13,631%, e o para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,820%, de 13,811% no ajuste de terça-feira, 15.