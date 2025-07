Goldman Sachs supera em lucro e receita no 2º trimestre; no pré-mercado de NY, ação sobe 1%

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 3,72 bilhões no segundo trimestre de 2025, um avanço de 22,4% ante igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 16. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 10,91, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 9,69.

A receita líquida total teve alta anual de 15% no trimestre, a US$ 14,58 bilhões, também superando consenso da FactSet, de US$ 13,58 bilhões. Já a provisão para perdas de crédito subiu para US$ 384 milhões entre abril e junho, de US$ 282 milhões um ano antes.

Em nota, o CEO do Goldman, David Solomon, atribui o resultado forte do segundo trimestre aos níveis saudáveis de atividade dos clientes. Na visão dele, a economia e os mercados estão "respondendo de maneira positiva" ao ambiente de mudanças políticas em andamento. Contudo, Solomon afirmou que o banco americano continua concentrado em gerenciar riscos.

Às 8h35 (de Brasília), a ação do Goldman Sachs subia 1,25% nos negócios do pré-mercado em Nova York.