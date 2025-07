Vasco é goleado pelo Del Valle na Sul-Americana; Bahia só empata em Salvador

Dois brasileiros iniciaram suas caminhadas por uma vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana nesta terça-feira. Pelos jogos de ida dos playoffs, o Vasco sucumbiu na altitude equatoriana, em Quito, e se complicou ao ser derrotado pelo Independiente Del Valle-EQU por 4 a 0. O time carioca atuou desde os 11 minutos de jogo com um jogador a menos, após a expulsão de Lucas Piton.

O placar complica a vida do time cruzmaltino, que agora precisa vencer por cinco gols de diferença em São Januário, na próxima terça-feira, às 21h30, para ir às oitavas de final.

Fernando Diniz surpreendeu ao escalar GB no time titular, porém a estratégia ruiu com 11 minutos, após Piton ser expulso por um pisão em Briones, revisado pelo VAR. O time carioca se segurou até os acréscimos da primeira etapa, com Léo Jardim operando milagres e com a ajuda da trave.

Até que aos 48, Carabajal pegou o rebote e abriu o placar para os equatorianos. Na segunda etapa, a disparidade foi maior. Com quatro minutos, o Del Valle ampliou a vantagem, com gols de Mercado e Spinelli.

Mesmo tirando o pé depois de abrir boa vantagem, na reta final os equatorianos voltaram a subir o tom e transformaram a vitória em goleada, com Mercado marcando o quarto gol. A tragédia só não foi maior, graças ao gol anulado de Spinelli, por impedimento, e por Léo Jardim, que defendeu um pênalti de Cazares, já nos acréscimos.

Em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Bahia não conseguiu superar o América de Cali-COL e ficou no zero a zero, deixando a decisão para a Colômbia, na próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Pascual Guerrero. Outro resultado igual levará a decisão para os pênaltis.

O Bahia até se impôs na primeira etapa, com muita posse de bola, mas nada que traduzisse em chances reais. Foram 10 finalizações, porém só duas na meta colombiana e nenhuma que obrigasse o goleiro adversário a intervir.

O time de Rogério Ceni aumentou o ímpeto na segunda etapa, chegando a ter 82% de posse de bola. Apesar de pressionar, não conseguiu balançar as redes. A melhor chance saiu dos pés de Kayky, que recebeu cruzamento de Ademir, se jogou na bola, e carimbou a trave, mesmo sem goleiro.