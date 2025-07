Santos confirma jogo contra o Juventude para o MorumBis após acordo com São Paulo

O Santos não atuará na Vila Belmiro na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou, nesta terça-feira, a mudança de local da partida contra o Juventude, originalmente marcada para o estádio santista. Agora, o confronto será realizado no MorumBis, casa do São Paulo. A data segue, por ora, mantida para o dia 4 de agosto, uma segunda-feira, às 20h. O clube alvinegro, no entanto, tenta antecipar o compromisso para o sábado, dia 2.

A alteração faz parte de um acordo de colaboração entre os dois clubes paulistas, que firmaram um memorando de entendimento prevendo a utilização mútua de seus estádios ao longo da temporada. Pelo documento, cada equipe poderá mandar até três jogos na casa do outro - o que oferece uma alternativa logística e estratégica para ambos os lados, especialmente em momentos de necessidade.

O Santos, por exemplo, enxerga o MorumBis como uma solução viável para partidas com maior demanda de público e renda, ou em situações em que a Vila Belmiro esteja indisponível ou não atenda às necessidades operacionais. Por outro lado, o São Paulo também poderá atuar na Baixada Santista, aproveitando o apelo regional e abrindo novas frentes de aproximação com torcedores fora da capital.

A expectativa do clube alvinegro era que o duelo diante do Flamengo, nesta quarta-feira, já inaugurasse o acordo com o MorumBis. Contudo, questões de logística inviabilizaram a operação. O Palmeiras também estará em campo na capital paulista na mesma noite, diante do Mirassol no Allianz Parque, o que comprometeria a segurança do evento.

Antes do jogo contra o Juventude, o Santos atuará mais uma vez na Vila, além da partida com o Flamengo. Pela 16ª, enfrentará o Internacional. O time alvinegro é o 16º colocado, com 11 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento.