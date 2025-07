Swissquote: riscos estão se empilhando e mercado global de títulos soberanos é sinal de alerta

A reação do mercado às ameaças tarifárias dos EUA do fim de semana - desta vez visando uma tarifa de 30% sobre as exportações mexicanas e europeias - foi principalmente de esperança: que elas não se concretizarão, diz o Swissquote Bank. Assim, investidores partiram do pressuposto de que as negociações reduzirão as coisas para uma taxa de cerca de 15%, pelo menos para a Europa.

Contudo, o espaço dos títulos soberanos está emitindo sinais de alerta, pontua o banco suíço. O rendimento de 30 anos do Japão aumentou quase 18 pontos-base na segunda-feira e subiu ainda mais nesta manhã, para 3,20% - território historicamente alto. Os investidores estão se preparando para a possibilidade de que o partido LDP mantenha sua maioria nas eleições de domingo para a Câmara Alta, o que provavelmente seria visto como um mandato para uma maior expansão fiscal e alimentaria as preocupações com a já precária sustentabilidade da dívida do país.

O aumento dos rendimentos japoneses está tendo um efeito dominó nos mercados soberanos ocidentais, esclarece o Swissquote. O rendimento de 30 anos dos EUA continua a flertar com o limite psicológico de 5%, e um indicador amplo dos rendimentos de 10 anos da Europa ultrapassou 2,70%.

"O aumento dos rendimentos é uma má notícia para o apetite global pelo risco - ou pelo menos deveria ser em um mercado racional - já que implica custos de empréstimo mais altos para as empresas. Mas, novamente, ninguém parece se importar", acrescenta.

Mesmo que Donald Trump recue por enquanto, as medidas já em vigor - juntamente com o aumento dos custos de empréstimos - terão consequências no mundo real mais cedo ou mais tarde, afirma a análise.