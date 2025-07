São Paulo confirma ruptura de ligamento e lesão no menisco e Ryan Francisco deve voltar em 2026

São Paulo confirma ruptura de ligamento e lesão no menisco de Ryan FranciscoO São Paulo informou, nesta terça-feira, que o atacante Ryan Francisco sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino realizado no Centro de Treinamento da Barra Funda. O jovem, de 18 anos, precisará passar por cirurgia nos próximos dias.

A lesão ocorreu na parte final da atividade, após um entorse no joelho. Ryan foi imediatamente encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde realizou uma ressonância magnética. O exame confirmou as duas lesões e apontou a necessidade de procedimento cirúrgico para correção.

A expectativa é de um período de recuperação de no mínimo nove meses, o que praticamente tira o jogador de toda a temporada. Seu retorno deve acontecer apenas em 2026.

Artilheiro e eleito melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, com dez gols, Ryan foi promovido ao elenco profissional logo após a conquista. Pelo time principal, já disputou 16 partidas e marcou três gols.

Nas redes sociais, o atacante se manifestou de forma discreta, publicando um emoji triste em referência ao diagnóstico.

Em meio à má notícia, o São Paulo continua se preparando para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileirão. O time tricolor é o 15º colocado, com 12 pontos.