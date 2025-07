Atlético de Madrid confirma acerto com Thiago Almada, campeão pelo Botafogo

O Atlético de Madrid acertou nesta terça-feira a contratação de Thiago Almada, meia argentino de 24 anos. A negociação, que ainda depende da aprovação nos exames médicos para ser oficializada, marca um novo passo na carreira do atleta, que chega ao time colchonero após passagens por Botafogo e Lyon, e com o aval direto de Diego Simeone, técnico do clube espanhol.

A operação gira em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões), valor que consolida Almada como uma das principais movimentações do mercado europeu nesta janela. O Atlético superou a concorrência pesada do Benfica e do Zenit, e contou com a influência decisiva de Simeone, que convenceu o compatriota a optar pelo projeto madrilenho.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada foi adquirido pelo Botafogo junto ao Atlanta United, da MLS, por cerca de 20 milhões de euros. A contratação foi articulada por John Textor, dono do clube carioca e também do Lyon. Pelo time alvinegro, teve uma passagem meteórica: em apenas seis meses, foi decisivo nas conquistas inéditas da Libertadores e do Brasileirão de 2024, tornando-se ídolo instantâneo da torcida. No início de 2025, foi emprestado ao Lyon, onde manteve o bom nível técnico e chamou atenção de diversos scouts europeus.

O acerto com o Atlético não é apenas um salto técnico, mas também simbólico. Almada chega para preencher a lacuna deixada por Ángel Correa, outro argentino que marcou época em Madrid e se transferiu recentemente para o Tigres, do México.

Além do sucesso nos clubes, Almada tem passagens pela seleção argentina. Fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024, e tem presença regular nas convocações da equipe argentina desde então, inclusive nas Eliminatórias para o Mundial de 2026.

O Atlético confirmou o acerto em nota oficial, destacando que o contrato será assinado após os exames médicos. "Nosso clube e a entidade brasileira chegaram a um acordo, que será confirmado assim que o jogador passar pelos exames médicos pertinentes e assinar o contrato".

O Botafogo também divulgou comunicado confirmando o acordo e agradecendo ao jogador, que, apesar do curto tempo em General Severiano, deixa um legado importante. "O Botafogo informa que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a transferência do meia argentino Thiago Almada, ainda pendente de confirmação após os exames médicos. Almada viajará para Madri para formalizar o contrato definitivo".