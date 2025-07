Cadillac estuda dupla experiente com Bottas e Pérez para a estreia na F-1 em 2026

A entrada da Cadillac na Fórmula 1, marcada para a temporada de 2026, pode estrear com um grid recheado de bagagem. Com o mercado de pilotos cada vez mais movimentado, a equipe americana, que integrará o grid em parceria com a Andretti, tem dado sinais claros de que pretende montar um time experiente - e nomes como Valtteri Bottas e Sergio Pérez despontam como favoritos para assumir os cockpits da estreia.

Em entrevista à Sky Sports, o CEO do TWG Motorsport, Dan Towriss, foi direto ao tratar da importância de apostar em rodagem logo no primeiro ano do projeto. "Estamos realmente focando em experiência para esse primeiro ano - isso é muito importante para uma equipe nova", afirmou o dirigente. A escolha, segundo ele, está sendo feita com cautela: "Há muitos pilotos excelentes... Estamos fazendo questão de levar nosso tempo e fazer a devida diligência".

A pista mais quente neste momento, porém, está fora dos asfaltos. Segundo o site Auto Evolution, Sergio Pérez está muito próximo de ser anunciado como piloto da Cadillac. O anúncio deve acontecer após o Grande Prêmio da Hungria, marcado para o fim de julho. O retorno do mexicano, que deixou a Red Bull após uma temporada turbulenta e abaixo do esperado, seria viabilizado com apoio direto de Carlos Slim - empresário e patrocinador de longa data do piloto. Com 35 anos, Pérez traria à equipe o peso de quatro vitórias, dois vice-campeonatos e mais de uma década de experiência no grid.

"Valtteri é um candidato muito atraente para um assento na Cadillac. Ele é um piloto fantástico e há oportunidades", revelou Towriss ao ser perguntado sobre Bottas, que também circula forte nos bastidores da equipe. Vice-campeão mundial em 2019 e 2020 e dono de 10 vitórias na Fórmula 1, o finlandês é hoje reserva da Mercedes e avalia diferentes possibilidades de retorno como titular - incluindo uma possível ida para a Alpine já em 2025, caso o desempenho de Franco Colapinto continue abaixo do esperado.

A presença de Bottas também foi mencionada de forma descontraída pelo próprio piloto nas redes sociais, o que aumentou os rumores sobre sua ligação com o novo projeto da montadora americana. Embora tenha evitado confirmar qualquer negociação, Towriss manteve a porta aberta: "Estamos confiantes no processo e em como as coisas vão se desenrolar".

O nome de Mick Schumacher também continua no radar. Após um teste com a equipe, o alemão passou a ser cogitado internamente. Hoje na Alpine no WEC, Mick é visto com bons olhos por parte da gestão da Cadillac. "Vamos analisar todos esses fatores. Se isso será para uma vaga em 2026 ou para o futuro, ainda veremos. Talento é o que não falta", acrescentou Towriss.

A confirmação, no entanto, deve se estender até o fim de julho. A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Bélgica, entre os dias 25 e 27 deste mês, em Spa-Francorchamps.