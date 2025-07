UE: estamos muito perto do 18º pacote de sanções contra Rússia, diz Kaja Kallas

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta terça-feira (15) que espera a adoção "ainda hoje" do 18º pacote de sanções contra a Rússia. "Estamos muito, muito perto. Espero que venha hoje, mas ainda há algum trabalho a fazer", disse ela a jornalistas em Bruxelas, ao chegar para a reunião do Conselho de Relações Exteriores do bloco.

Kallas também reafirmou que as discussões sobre estabelecer um teto para o preço do petróleo russo transportado por via marítima seguem em vigor e podem ser reforçadas. Questionada se conta com o apoio dos Estados Unidos, respondeu: "Estamos trabalhando nisso. Espero que agora consigamos um acordo. Como eu já disse antes, mesmo que os americanos não estejam a bordo, se os outros países do G7 estiverem, então avançaremos com isso".

Segundo ela, manter e ampliar a pressão sobre Moscou é essencial para sustentar a resistência da Ucrânia. "Os Estados Unidos perceberam que a Rússia realmente não quer paz. Então, para termos paz, precisamos apoiar a Ucrânia e colocar pressão sobre a Rússia", declarou. Kallas ainda afirmou que "gostaria muito de ver todos os nossos parceiros realmente contribuindo, se quisermos que essa guerra termine".

A diplomata saudou a promessa de envio de armas dos EUA à Ucrânia e disse esperar que "entreguem tudo o que foi prometido". Ela acrescentou que a UE também seguirá apoiando Kiev financeiramente para a compra de armamentos: "Estamos fornecendo muito financiamento para que a Ucrânia compre as armas e munições de que precisa", acrescentou.

Pouco depois, em coletiva de imprensa, Kallas ponderou que as armas enviadas dos EUA à Ucrânia serão "compradas pela UE". "Então, no fundo, quem estará ajudando mesmo a Ucrânia será a Europa."