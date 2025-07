Trump afirma ter feito fazer acordo com a Indonésia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 15, que firmou um "grande acordo, para todos, com a Indonésia". Em publicação na Truth Social, o republicano acrescentou que negociou "diretamente com seu altamente respeitado presidente" e que "detalhes serão divulgados em breve".

No domingo, 13, durante coletiva de imprensa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o líder da Indonésia, Prabowo Subianto, ambos anunciaram um "acordo político" com vistas à conclusão de um pacto comercial abrangente entre União Europeia (UE) e Indonésia, tratado classificado pela dirigente europeia como um "grande avanço" nas negociações, que já duram dez anos.

"Estamos enviando uma mensagem forte sobre a importância de parcerias comerciais previsíveis, confiáveis, transparentes, recíprocas e com visão compartilhada", declarou Von der Leyen.

Mais cedo, em outra publicação na rede social, Trump voltou a pedir pelo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed): "Preços ao consumidor BAIXOS. Abaixem a taxa do Fed, AGORA!!!". Em outra postagem, ele reiterou que a redução deveria ser "em 3 pontos porcentuais" e justificou, dizendo "inflação baixíssima. Um trilhão de dólares por ano seria economizado". O comentário acontece após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).