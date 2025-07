Operação Dorme Bem toma dez motos e dispersa 400 pessoas em São Bernardo

A Operação Dorme Bem apreendeu dez motocicletas e realizou a dispersão de 400 pessoas em baile funk, durante este final de semana dos dias 12 e 13, em São Bernardo. Ainda no fim de semana, a ação atendeu a outras 138 ocorrências de perturbação do sossego e fez uma apreensão de drogas na região do Jardim Petroni.

As dez motocicletas só foram possíveis de serem apreendidas depois que atenderam a solicitação da população por causa de perturbação do sossego na Rua Jerônimo Moratti, no Bairro dos Casa. Além disso, a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) foi a responsável pela dispersão de cerca de 400 pessoas que estavam obstruindo a via pública.

A equipe fez uso de munição química, já que, ao chegar no local, foi recebida de forma hostil, sendo atacado com garrafas e pedras. “Rapidamente conseguimos fazer a dispersão das pessoas que estavam na via pública e restabelecer o sossego necessário aos moradores e trabalhadores do entorno”contou Michel Rúbio, secretário-adjunto da Segurança do município.

A Operação Dorme Bem e outras equipes da ROMU, em patrulhamento pela rua dos Abacateiros, no Nova Baeta, avistaram indivíduos que saíram correndo com a chegada dos guardas e deixaram para trás uma bolsa com diversas porções de entorpecentes, anotações decorrentes de tráfico de drogas, uma balança de precisão e cerca de R$740 em espécie.

“A efetividade das nossas operações também passa pela preparação que os nossos guardas recebem no Centro de Formação da GCM (Guarda Civil Ambiental), bem como a atualização constante de procedimentos e abordagens que são feitas”, acrescentou Denilson Amador, Inspetor-Chefe da GCM.

Em paralelo com a Operação Dorme Bem, a Guarda Ambiental deflagrou no final de semana operação integral de proteção ao meio ambiente, onde as equipes especializadas da GCM intensificaram as ações de patrulhamento náutica e terrestre, para prevenir crimes ambientais como a caça, pesca predatória, desmatamento, descarte ilegal e construção irregular.