Taxa de 50% inviabiliza negócios industriais, afirma, ao Senado, diretor da CNI

O diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Jefferson de Oliveira Gomes, afirmou nesta terça-feira, 15, que a maior preocupação do grupo sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros se concentra nos impactos a longo prazo.

"Essa questão de 50% praticamente inviabiliza uma grande quantidade de negócios industriais feitos entre empresas e pessoas. Teremos uma redução de empregos e negócios, mas o efeito de longo prazo é o que mais nos preocupa", disse.

As declarações foram feitas durante audiência da Comissão de Relações Exteriores do Senado para debater os efeitos das tarifas anunciadas na semana passada. Gomes defendeu que o Brasil mantenha diálogo para reduzir as taxas impostas pelos Estados Unidos. "Nossa preocupação é de muita negociação. Sem grandes percalços. Conversar, conversar, conversar", declarou.