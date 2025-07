Apresentador do 'MasterChef' se pronuncia após após receber mais de 80 acusações de abuso

O apresentador do MasterChef do Reino Unido, Gregg Wallace, fez um pronunciamento em suas redes sociais após receber 83 acusações de assédio, piadas sexuais e declarações racistas. Segundo a BBC News, um relatório independente confirmou 45 acusações contra o apresentador.

Ele foi demitido da emissora. A produtora do reality culinário, Banijay, também emitiu um relatório sobre a saída de Gregg.

Na publicação, ele escreveu: "Por oito meses, eu e minha família temos vivido sob suspeita. Julgados pela mídia, alimentada por rumores e clickbait."

"Nenhuma das alegações contra mim foram confirmadas. Eu contestei a questão sobre o toque indesejado mas tive que aceitar uma diferença de percepção, e lamento profundamente por qualquer estresse que causei", continuou.

O apresentador revelou que um diagnóstico tardio de autismo explica a percepção que possui de seu comportamento: "Ainda estou aprendendo."

"Eu nunca tive a intenção de machucar ou humilhar ... Também reconheço que poderia ter feito mais pelos outros e por mim mesmo para corrigir esses problemas anteriormente", completou.

Ele ainda agradeceu pelo apoio da produtora e de alguns fãs. Confira a tradução do pronunciamento de Gregg Wallace na íntegra abaixo.

Estou aliviado que o relatório Banijai reconhece que meu comportamento mudou completamente em 2018. Um pouco do meu humor e da minha linguagem passaram do ponto. Eu nunca tive a intenção de machucar ou humilhar.

Sempre tentei ser caloroso e oferecer suporte ao MasterChef, na frente e atrás das câmeras. Depois de 20 anos no programa, agora entendo que alguns comportamentos, moldados por características que somente agora comecei a compreender, podem ter sido mal interpretados. Também reconheço que poderia ter feito mais pelos outros e por mim mesmo para corrigir esses problemas anteriormente.

Um diagnóstico tardio de autismo me ajudou a compreender mais sobre como me comunico e como sou percebido. Ainda estou aprendendo. Banijay me ofereceu um grande suporte. Entretanto, no final, a BBC me expôs para a mídia e deixou um rastro de danos no caminho."