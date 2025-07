Para 61%, Lula representa melhor o Brasil do que Bolsonaro, diz pesquisa

A reação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, teve efeito positivo na percepção da população sobre a forma do petista governar, de acordo com pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 15.

Pela mostra, 61,1% dos entrevistados afirmaram que Lula representa melhor do Brasil do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pontuou 38,8%.

A pesquisa mostrou ainda que a aprovação do governo Lula saiu de 47,3% em junho deste ano para 49,9% em julho, o maior porcentual registrado neste ano. Com relação a desaprovação, houve queda de 1,5 ponto porcentual, saindo de 51,8% no mês passado para 50,3% em julho.

Foram entrevistadas para a pesquisa 2.841 pessoas, em questionários on-line, entre os dias 11 a 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.