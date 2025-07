Produção industrial da China supera expectativas e varejo vem próximo do esperado em junho

A produção industrial da China cresceu 6,8% em junho deste ano, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta terça-feira, 15. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 5,5%.

O desempenho da indústria foi mais forte do que o registrado em maio, quando houve alta de 5,8%, na comparação anual.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, avançaram 4,8% em junho, na base anual, variação próxima das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 5%. O resultado veio abaixo do desempenho de maio, quando houve alta de 6,4%.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram avanço anual de 2,8% na primeira metade do ano, na base anual. A variação foi aquém do que o registrado de janeiro a maio, quando houve avanço de 3,7%.

