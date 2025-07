Vendas de novas moradias na China sofrem queda anual de 5,2% no 1º semestre

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 5,2% no primeiro semestre ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Nos primeiros cinco meses do ano, as vendas haviam registrado queda anual bem menor, de 2,8%.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 20% no primeiro semestre, menos acentuado o que o tombo de 22,8% observado entre janeiro a maio.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 11,2% no primeiro semestre, maior do que o recuo de 10,7% verificado nos primeiros cinco meses do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.