Chileno Tapia chega ao São Paulo para assinar contrato: 'Muito feliz'

O atacante Gonzalo Tapia desembarcou nesta segunda-feira no aeroporto de Guarulhos para se tornar o primeiro reforço da segunda passagem de Hernán Crespo pelo comando do São Paulo. Emprestado pelo River Plate, o jogador de 23 anos foi recepcionado por membros do clube e demonstrou entusiasmo ao falar rapidamente com a imprensa: "Muito feliz de estar aqui. Agora é esperar os próximos dias e ver o que acontece."

Tapia chega por empréstimo válido por uma temporada e meia, com cláusula de opção de compra e valor fixado para aquisição definitiva. O atacante seguiu direto para o CT da Barra Funda, onde fará exames médicos antes de assinar oficialmente com o time tricolor. A contratação foi um pedido direto de Crespo e teve o aval da área de análise de desempenho do clube.

Antes de aceitar a proposta do São Paulo, Tapia conversou com o meia Giuliano Galoppo, que está emprestado ao River Plate e foi colega de clube do chileno. Segundo o novo reforço são-paulino, o argentino ajudou a apresentar o contexto e a grandeza do clube do Morumbi, o que pesou positivamente na decisão.

Em 2024, Tapia viveu seu melhor momento na carreira, com 11 gols e quatro assistências pela Universidad Católica, do Chile. O desempenho chamou atenção do River Plate, que o contratou, mas o atacante acabou tendo poucas oportunidades na equipe argentina. No início do ano, também defendeu a seleção sub-23 do Chile no Torneio Pré-Olímpico, anotando um gol e uma assistência.

O São Paulo vive momento delicado no Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos em 13 partidas e ocupando a 15ª colocação. O atacante Luciano, que retorna de suspensão, deve ser a principal novidade no duelo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques.