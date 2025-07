Suspeitos de invadir casa e roubar idosos na zona sul de SP morrem baleados

Dois homens, de 33 e 34 anos, foram encontrados mortos baleados na zona sul de São Paulo na madrugada deste domingo, 13. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), eles supostamente teriam invadido e roubado a casa de um casal de idosos e estavam fugindo do local quando foram mortos.

O caso está sendo investigado para esclarecer a autoria dos disparos. Conforme a SSP, os dois foram encontrados na Rua Isabel de Oliveira, no Jardim Ângela, por policiais militares que foram acionados para atender à ocorrência de roubo a residência. "No local, encontraram a dupla ferida por disparos de arma de fogo."

"De acordo com o apurado, os homens haviam invadido e roubado uma residência tendo como vítima um casal de idosos. Durante a fuga, por circunstâncias a serem esclarecidas, os criminosos foram baleados. O Samu foi acionado e constatou óbito ainda no local", afirma a pasta de segurança pública.

A perícia e a Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para esclarecer o caso, registrado como roubo e homicídio no 47.° DP (Capão Redondo). "As diligências seguem visando o devido esclarecimento dos fatos."