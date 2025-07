Bolsas de NY fecham em alta com recorde no Nasdaq após retomada de apetite limitada por Trump

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 14, com o Nasdaq tocando território inédito no fechamento. Mesmo com os desdobramentos tarifários de Donald Trump, que incluíram ameaças de imposição de taxas de 30% sobre produtos da União Europeia (UE), o mercado engatou novo apetite ao risco.

O Dow Jones fechou em alta de 0,20%, aos 44.459,65,51 pontos. O S&P 500 subiu 0,14%, nos 6.268,56 pontos e o Nasdaq terminou o dia com ganho de 0,27%, aos 20.640,33 pontos, nova máxima histórica de fechamento.

A proposta de tarifas para a UE conferiu cautela inicial aos negócios. Por outro lado, o cenário foi favorável para ações ligadas ao setor de defesa. Para Eduardo Velho, economista da Equador Investimentos, o cenário referencial considera que as tarifas serão em média reduzidas ante os níveis das cartas enviadas por Trump em julho.

No segmento de defesa, a GE Aerospace teve alta de 2,71%, a Lockheed Martin subiu 1,33%, a Northrop Grumman ganhou 1,32%.

As ações da MicroStrategy subiram 3,78%, a Coinbase ganhou 1,8%, e a Robinhood teve alta de 1,65% acompanhando o avanço do bitcoin.

A Nvidia fechou em queda de 0,52% em uma pausa após sucessivos níveis recordes levarem a companhia líder em chips de inteligência artificial para um valor de mercado acima de US$ 4 trilhões na semana passada.

A Boeing marcou alta de 1,62. O analista da Benchmark Josh Sullivan observou que o Departamento de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia deve divulgar um relatório preliminar na sexta-feira sobre o voo 171 da Air India, que matou cerca de 260 pessoas. A investigação inicial se concentrou nas ações dos pilotos e, até o momento, não aponta para nenhum problema com o Boeing 787 Dreamliner.

Mercado segue ainda na expectativa da temporada de balanços. Após um forte crescimento no início do ano, o primeiro conjunto de resultados sob as tarifas de Trump deve ser marcado por uma drástica desaceleração no ritmo de crescimento dos lucros. Outro foco de interesse será o índice de inflação ao consumidor, que deve mostrar aceleração da alta. O dado será anunciado amanhã.