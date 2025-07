São Paulo intensifica preparação para jogo com Bragantino e envia dupla para reforçar sub-20

Em preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, o São Paulo abriu a semana de treinos nesta segunda-feira com atividades intensas e foco total no duelo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Hernán Crespo se reapresentou no domingo e, nesta manhã, deu sequência aos trabalhos em Cotia.

A rotina do dia começou com um vídeo no auditório, parte da análise de desempenho e ajustes táticos que a comissão técnica tem intensificado nas últimas semanas. Em seguida, os jogadores foram ao gramado, onde passaram pelo aquecimento sob supervisão da preparação física.

Crespo dividiu o grupo em dois blocos, adotando uma abordagem individualizada para o desgaste recente. Os titulares da partida contra o Flamengo - que terminou em derrota no Maracanã - participaram de uma atividade mais leve, com foco em mobilidade e corrida. Já os demais atletas encararam uma sequência mais exigente, com ênfase em coordenação, aceleração e explosão.

O treino teve ainda exercícios de enfrentamento em espaço reduzido, simulando situações reais de jogo. As disputas de dois contra um, três contra dois e três contra três visaram estimular a tomada de decisão rápida e a intensidade no último terço do campo.

Entre os destaques da manhã esteve o atacante Lucas Ferreira, que segue em processo de recuperação de dores na região do quadril. O jogador participou parcialmente da sessão coletiva antes de seguir com atividades específicas sob supervisão da equipe médica e do departamento físico.

Já os jovens Henrique e Lucca, que vinham integrando os trabalhos do profissional, foram liberados para reforçar o time sub-20, que enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (16), às 15h, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

Na parte final da preparação, o time paulista volta a treinar nesta terça-feira, novamente em Cotia. A última sessão antes do embarque para o interior paulista será decisiva para a definição do time que enfrentará o Bragantino, na quarta, às 21h30, no Cícero de Souza Marques.

A principal novidade para o confronto será o retorno do atacante Luciano, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. Com 12 pontos em 13 partidas, o São Paulo ocupa atualmente a 15ª colocação e vê no duelo de quarta-feira uma oportunidade urgente de reação na tabela.