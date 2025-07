Petróleo fecha em baixa, com atenção às ameaças de Trump contra a Rússia

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta segunda, 14, com destaque para a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à Rússia. As ameaças de impor tarifas aos compradores de energia do país foram destaque, com potenciais efeitos para o mercado, enquanto o conflito com a Ucrânia prossegue, sem sinalizações de intensificações na coampo diplomático.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,77% (US$ 0,53), a US$ 66,98 o barril. Já o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,63% (US$ 1,15), a US$ 69,21 o barril.

Trump anunciou que "tarifas secundárias sobre Rússia podem chegar a 100%" caso não haja um acordo sobre um cessar-fogo na guerra da Ucrânia nos próximos 50 dias. Em encontro com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, Trump reafirmou a disposição de aplicar "tarifas severas sobre Rússia" e reforçou o compromisso dos EUA com o apoio militar à Ucrânia e à aliança atlântica.

Trump afirmou estar "muito infeliz com a Rússia" e lembrou que "já gastamos US$ 315 bilhões com essa guerra na Ucrânia, que é de Joe Biden, não minha". O presidente também expressou desapontamento com o presidente russo, Vladimir Putin. "Estou desapontado com Putin pois pensei que teríamos um acordo sobre Ucrânia há 2 meses", acrescentou, e pontuou que assuntos de comércio são "ótimos para resolver guerras".

Segundo o The Hill, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, tentou esclarecer a ameaça de Trump de impor "tarifas secundárias" contra a Rússia caso não haja um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, após o uso do termo gerar certa confusão. "Então, é uma sanção econômica, não uma sanção no sentido técnico", disse Lutnick a repórteres, após Trump ameaçar impor tarifas "severas" à Rússia. "Você pode usar tarifas ou pode usar sanções. São duas ferramentas à disposição dele", acrescentou Lutnick.

Para a Capital Economics, se Trump cumprir sua ameaça, levando a uma queda acentuada nos fluxos de energia russos, isso invariavelmente resultará em preços globais de energia mais altos. O impacto provavelmente seria maior nos preços do gás natural do que no petróleo, dependendo de até que ponto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) interviesse para suprir o déficit no fornecimento de petróleo. "Isso poderia causar graves tensões fiscais para a Rússia, mas as ações de Putin até o momento sugerem que os gastos militares podem ser priorizados em relação a outros gastos", conclui.